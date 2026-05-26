Экс-инспекторов ДПС под Новосибирском посадили на 3 года за погоню за детьми

Мошковский районный суд приговорил бывших старших лейтенантов полиции Александра Гусева и Виталия Баранова к трём годам колонии общего режима каждого. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщает КП-Новосибирск.
3 июля 2024 года экипаж ДПС в поселке Станционно-Ояшинский начал преследовать двух 13-летних девочек на питбайке. По версии следствия, полицейские вытесняли мотоцикл с проезжей части и наносили водителю удары по руке. Школьница не справилась с управлением, врезалась в препятствие и сломала левую кисть. Вторая девочка отделалась ушибами.
Сами полицейские вину не признают. Они утверждают, что погони не было, а ДТП не видели, так как в тот момент искали других нарушителей. Однако суд счел доказательства (показания свидетелей, переписку Баранова о погоне и записи с камер) достаточными.
Суд также лишил Гусева и Баранова званий «старший лейтенант полиции» и на два года запретил работать в органах. Гусева взяли под стражу прямо в зале заседания. Приговор обжалуется.