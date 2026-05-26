СОБР задержал пособников незаконного игорного бизнеса в Волгограде и Тюмени

Волгоградские полицейские раскрыли преступную группу, промышлявшую в сфере неправомерного оборота средств платежей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления МВД России по Волгоградской области при поддержке бойцов СОБР на территории Волгограда и Тюмени.

Оперативники вышли на 26-летнего волгоградца, который привлек в процессинговую деятельность 20-летнего и 19-летнюю жителей Тюменской области. С ними он познакомился в соцсетях. Молодые люди согласились подыскивать для мужчины расчётные счета банковских карт, оформленные на жителей своего региона, и после пересылать их волгоградцу. В дальнейшем электронные средства платежа за денежное вознаграждение передавались волгоградцам неустановленным лицам для проведения незаконных операций, связанных с игорной деятельностью в сети интернет, запрещенной на территории Российской Федерации.

Полицейские выявили 5 банковских счетов, через которые осуществлялись нелегальные транзакции. По местам жительства фигурантов проведены обыски, изъяты 15 карт, компьютерная техника, сотовые телефоны и документация.

Все трое подозреваемых задержаны и дали признательные показания. Жители Тюмени доставлены в Волгоград для проведения процессуальных действий.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области.