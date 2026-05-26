СОБР задержал пособников незаконного игорного бизнеса в Волгограде и Тюмени

Оперативники вышли на 26-летнего волгоградца, который привлек в процессинговую деятельность 20-летнего и 19-летнюю жителей Тюменской области. С ними он познакомился в соцсетях. Молодые люди согласились подыскивать для мужчины расчётные счета банковских карт, оформленные на жителей своего региона, и после пересылать их волгоградцу. В дальнейшем электронные средства платежа за денежное вознаграждение передавались волгоградцам неустановленным лицам для проведения незаконных операций, связанных с игорной деятельностью в сети интернет, запрещенной на территории Российской Федерации.