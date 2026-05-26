Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе «гастролер» украл деньги у шефа и угнал машину

В Севастополе правоохранители задержали приезжего рецидивиста за кражу денег у работодателя и угон автомобиля. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали приезжего рецидивиста за кражу денег у работодателя и угон автомобиля. Об этом сообщает региональное управление полиции.

23-летний молодой человек прибыл в город-герой из Феодосии и устроился ухаживать за лошадьми на конную базу. Там и стал проживать.

«Как-то вечером, будучи хорошо выпившим, он поссорился с 54-летним хозяином конюшни и решил уйти с работы, но не с пустыми руками. Забрав свои пожитки, работник прихватил с собой 30 тысяч рублей, которые вытащил из хозяйской куртки, лежавшей без присмотра на лавке», — рассказали в полиции.

Однако на этом он не остановился. При выходе из конной базы похититель увидел чужие «Жигули».

«Поскольку двери автомобиля были открыты, он запустил двигатель и уехал. Но длительной поездки не получилось — угонщик почти сразу же врезался в автомобиль бывшего работодателя, после чего, проехав еще несколько десятков метров, бросил ВАЗ и скрылся с украденными деньгами, которые потратил на алкоголь и продукты питания», — добавили в МВД.

Мужчину оперативно задержали. Возбуждены два уголовных дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше