Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов

По состоянию на четверг, 21 мая, Роскомнадзор оштрафовал 85 телекоммуникационных компаний за непредоставление сведений об IP-адресах своих абонентов. Об этом сообщили в ведомстве.

— Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи», обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам, — заявили представители службы.

При этом источник, близкий к одному из операторов, отметил, что соответствующие данные также позволяют определить, работает ли у пользователя VPN или нет, пишут «Известия».

В начале мая издание «Код Дурова» писало, что Роскомнадзор планирует заблокировать 92 процента VPN-сервисов на территории России к 2030 году. Согласно планам ведомства, к 2030 году пропускная способность систем фильтрации трафика должна достичь 831 Тбит/с, что позволит охватывать до 98 процентов интернет-трафика в российском сегменте Сети.