В Москве мошенники убедили 17-летнего подростка впустить неизвестного в квартиру в уйти

«Предварительно установлено, что аферисты позвонили 17-летнему сыну потерпевшего и под различными предлогами и угрозами убедили его впустить в квартиру в Зубовском проезде неизвестного, который якобы проведет обыск и задекларирует имущество. По возвращении домой заявители обнаружили вскрытый сейф, из которого были похищены более 300 тысяч рублей и ювелирные украшения», — сказал он.
Васенин добавил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Усачева подозреваемый, 19-летний житель столицы, задержан. Похищенное он успел передать своему соучастнику. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — подытожил начальник пресс-службы.