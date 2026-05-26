В Москве мошенники убедили 17-летнего подростка впустить неизвестного в квартиру в уйти

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дистанционные мошенники под разными предлогами убедили 17-летнего подростка впустить в квартиру в Зубовском проезде в Москве неизвестного, а потом уйти. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что аферисты позвонили 17-летнему сыну потерпевшего и под различными предлогами и угрозами убедили его впустить в квартиру в Зубовском проезде неизвестного, который якобы проведет обыск и задекларирует имущество. По возвращении домой заявители обнаружили вскрытый сейф, из которого были похищены более 300 тысяч рублей и ювелирные украшения», — сказал он.

Васенин добавил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Усачева подозреваемый, 19-летний житель столицы, задержан. Похищенное он успел передать своему соучастнику. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — подытожил начальник пресс-службы.