Двое детей погибли в ДТП с поездом и мотоциклом в Саратовской области

Двое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского поезда и мотоцикла в районе станции Лопуховка Саратовской области. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 25 мая. По информации Приволжской железной дороги, водитель с пассажиром на мотоцикле выехал в неположенном месте на пути перед приближающимся поездом № 47 Балаково — Москва. При столкновении они погибли.
Правоохранители уточнили, что скончались мальчик и девочка, передает РИА Новости.
3 апреля в результате крупной аварии с автобусом в Саратовской области 12-летней девочке оторвало руку. После произошедшего пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Всего в результате ДТП пострадали 12 человек.
Ранее двое детей и одна женщина погибли при столкновении автомобилей Peugeot и Toyota вблизи села Липовка в Лысогорском районе Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.