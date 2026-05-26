Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей погибли в ДТП с поездом и мотоциклом в Саратовской области

Двое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского поезда и мотоцикла в районе станции Лопуховка Саратовской области. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в правоохранительных органах.

Двое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского поезда и мотоцикла в районе станции Лопуховка Саратовской области. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 25 мая. По информации Приволжской железной дороги, водитель с пассажиром на мотоцикле выехал в неположенном месте на пути перед приближающимся поездом № 47 Балаково — Москва. При столкновении они погибли.

Правоохранители уточнили, что скончались мальчик и девочка, передает РИА Новости.

3 апреля в результате крупной аварии с автобусом в Саратовской области 12-летней девочке оторвало руку. После произошедшего пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Всего в результате ДТП пострадали 12 человек.

Ранее двое детей и одна женщина погибли при столкновении автомобилей Peugeot и Toyota вблизи села Липовка в Лысогорском районе Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.