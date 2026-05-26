Подозреваемый в серии краж икон из храмов задержан в Москве

Полицейские в Москве и Ярославле задержали двух участников преступной группы, занимающейся кражами икон из храмов в российских регионах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Серию краж икон раскрыли мои коллеги из ГУУР МВД России. Участники преступной группы, специализирующейся на хищениях из храмов, задержаны, похищенное на сумму около 500 тыс. руб. изъято. Предварительно установлено, что злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Они выбирали объект преступного посягательства и вели наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи. Оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Ярославской области. Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях», — рассказала Волк.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Имеются основания полагать, что они могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж», — подчеркнула представитель ведомства.

