Бортников: Группировка «Вилаят Хорасан»* вербует трудовых мигрантов

Группировка «Вилаят Хорасан»* рекрутирует сторонников из числа трудовых мигрантов в России. Об этом во вторник, 26 мая, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
— «Вилаят Хорасан»* сейчас активно вербует боевиков из других терструктур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России, — передает слова Бортникова РИА Новости.
Также в ходе этого заседания директор ведомства сообщил, что ФСБ и КГБ Белоруссии в начале 2026 года предотвратили попытку ввоза в Россию более 500 взрывных устройств, которые планировалось использовать для совершения терактов. Он добавил, что аналогичные примеры взаимодействия есть и с другими странами СНГ.
*Запрещенная в России террористическая организация.