Пистолеты Glock и взрывчатку изъяли у жителя Выксы

Незаконную деятельность 51-летнего жителя Выксы, обвиняемого в хранении основных частей огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, пресекли в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службах регионального УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области.
Информацию о подпольном оружейнике полицейские и сотрудники органов безопасности получили в конце апреля 2026 года. В ходе обыска в помещении принадлежащей задержанному организации силовики обнаружили и изъяли два пистолета Glock (включая модель Glock 17 с признаками переделки), 40 граммов взрывчатого вещества, патроны различного калибра, а также матрицы и прессы для сборки боеприпасов.
Изъятые предметы уже направлены на экспертизу. ОМВД России по г. Выкса возбудило уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Нижегородские полицейские напоминают, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности.
