Суд арестовал обвиняемого в растлении двух подростков на юго-востоке Москвы

В Москве арестован мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Москве.
По данным следствия, вечером 20 мая 2026 года фигурант находился на детской площадке на улице Артюхиной, где, как утверждает следствие, совершил противоправные действия в отношении двух несовершеннолетних 2010 года рождения. После произошедшего дети рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
В Следственном комитете сообщили, что подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение по статье о развратных действиях.
Суд по ходатайству следствия избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Также мужчину проверяют на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве, передает Telegram-канал СК.
Ранее в Москве осудили охранника музыкальной школы, который поцеловал в губы 10-летнюю девочку. Мужчину отправили за решетку на 12,5 года. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.