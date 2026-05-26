Уголовное дело возбудили в отношении нижегородца после драки на улице Рождественской

Сотрудники полиции нашли молодого человека, который избил другого парня на улице Рождественской в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Драка между молодыми людьми произошла около заведения 24 мая. Об инциденте сначала рассказал очевидец, позвонив по каналу связи «112», позднее в полицию обратился сам девятнадцатилетний потерпевший.
«Восемнадцатилетний злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказали правоохранители.
Кроме того, оказалось, что молодой человек уже является фигурантом ещё одного уголовного дела. Сейчас оно находится в производстве следственных органов.
