Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лже-серб убедил россиянок взять кредиты для вложений в фальшивые токены

Три гражданки России стали жертвами организованной мошеннической группы, действовавшей через сайт знакомств.

Три гражданки России стали жертвами организованной мошеннической группы, действовавшей через сайт знакомств. Общая сумма ущерба составила почти 8 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщает ТАСС.

Схема строилась на романтическом общении. Злоумышленник представлялся гражданином Сербии, живущим за границей, обещал брак и совместное будущее. Через несколько недель он заводил разговор о «друге», который хорошо разбирается в криптовалюте и зарабатывает на стейкинге. Жертвам демонстрировали возможность лёгкого заработка: купить токен, перевести его на кошелек и получать проценты.

На деле девушки отправляли реальные деньги на подконтрольный мошенникам криптокошелёк. Взамен им выдавали фальшивый токен, который отображался в кошельке, но не имел реальной стоимости и не подлежал выводу. Ежедневно аферисты увеличивали отображаемый баланс, имитируя доход. Параллельно они продолжали романтическое общение и убеждали пострадавших вкладывать новые суммы. Две из трёх женщин взяли для этого кредиты.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше