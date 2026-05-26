Лже-серб убедил россиянок взять кредиты для вложений в фальшивые токены

Три гражданки России стали жертвами организованной мошеннической группы, действовавшей через сайт знакомств. Общая сумма ущерба составила почти 8 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщает ТАСС.
Схема строилась на романтическом общении. Злоумышленник представлялся гражданином Сербии, живущим за границей, обещал брак и совместное будущее. Через несколько недель он заводил разговор о «друге», который хорошо разбирается в криптовалюте и зарабатывает на стейкинге. Жертвам демонстрировали возможность лёгкого заработка: купить токен, перевести его на кошелек и получать проценты.
На деле девушки отправляли реальные деньги на подконтрольный мошенникам криптокошелёк. Взамен им выдавали фальшивый токен, который отображался в кошельке, но не имел реальной стоимости и не подлежал выводу. Ежедневно аферисты увеличивали отображаемый баланс, имитируя доход. Параллельно они продолжали романтическое общение и убеждали пострадавших вкладывать новые суммы. Две из трёх женщин взяли для этого кредиты.