Капитана теплохода отдали под суд после разлива нефтепродуктов в Енисей

ЧП произошло вечером 8 июня 2025 года. Буксир шел по Енисею в Дудинку и вел две баржи, но не смог одолеть Казачинские пороги. Место это среди речников знаменитое, в том числе печально. Это один из самых опасных для судоходства участков в России. Здесь широкая и полноводная река сильно сужается за счет подводных скальных выступов. Маршрут через них покорители Сибири прокладывали десятилетиями методом проб и ошибок, а также человеческих жертв. Но даже в наши дни, когда есть спутниковая навигация, карты, мощные двигатели, а буквально каждый метр порогов промерен, возможны ошибки и катастрофы. Что и доказал прошлогодний инцидент, считают эксперты.