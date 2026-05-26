Капитана теплохода отдали под суд после разлива нефтепродуктов в Енисей

Уголовное дело капитана и старшего помощника с теплохода-буксира, потерпевшего в прошлом году крушение на Енисее в Казачинском районе Красноярского края, поступило в районный суд.
ЧП произошло вечером 8 июня 2025 года. Буксир шел по Енисею в Дудинку и вел две баржи, но не смог одолеть Казачинские пороги. Место это среди речников знаменитое, в том числе печально. Это один из самых опасных для судоходства участков в России. Здесь широкая и полноводная река сильно сужается за счет подводных скальных выступов. Маршрут через них покорители Сибири прокладывали десятилетиями методом проб и ошибок, а также человеческих жертв. Но даже в наши дни, когда есть спутниковая навигация, карты, мощные двигатели, а буквально каждый метр порогов промерен, возможны ошибки и катастрофы. Что и доказал прошлогодний инцидент, считают эксперты.
«Капитан не местный. А там даже местные, бывает, садятся на камни. Казачинские пороги — это такое место, где ошибки не прощаются. Все детали важны. В них, если зашел неправильно, то уже и выйти правильно не сможешь. На порогах постоянно ждет специальный туер. Нужно было взять местного лоцмана, который там для этого и дежурит, это обязательное правило. Но понадеялись на себя, и вот итог», — рассказал «РГ» капитан Енисейского речного пароходства Владимир Шкитырь.
Судно налетело на подводную скалу, получило пробоину, повреждение рулевого управления и село на мель. Из экипажа никто не пострадал. Но в Енисей вылилось около 80 тонн нефтепродуктов. Ниже по течению — множество населенных пунктов, в том числе «лесная столица края» Лесосибирск и город-памятник культуры Енисейск. Поэтому «под ружье» были поставлены все оперативные службы. На сбор ГСМ с воды и береговой линии бросили почти две сотни человек и десятки единиц техники. Избежать серьезных последствий удалось.
«На сегодняшний день жалоб от местных жителей по поводу каких-то загрязнений на берегу нет, все в порядке», — говорит первый заместитель главы Казачинско-Пировского округа Красноярского края по оперативной работе Евгений Савков.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края, речников обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. По соответствующей статье УК капитан и его старпом могут получить крупный штраф либо ограничение свободы на срок до четырех лет или принудительные работы.
Кроме того, Росприроднадзор заявил в арбитраж иск о взыскании 1,43 миллиарда рублей с Обь-Иртышского речного пароходства (затонувшее судно принадлежит ему). Ответчик признает свою вину, но не согласен с суммой штрафа, утверждая, что пароходство также понесло расходы на ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.