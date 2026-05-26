«Мама мне снится». Сын Усольцевой рассказал о последней встрече с семьей

С момента пропажи Усольцевых прошло почти восемь месяцев. За это время сын Ирины Данил Баталов несколько раз побывал на ток-шоу. Там он неоднократно подчеркивал, что верит — его родственники живы. Во время очередной записи программы корреспонденту krsk.aif.ru удалось поговорить с молодым человеком. Он откровенно рассказал, как переживает потерю близких.
Когда Баталов последний раз видел Усольцевых.
Студия программы «Пусть говорят». Идет запуск выпуска про пропавших людей. Один из эпизодов посвящен Усольцевым. За кулисами на диване ожидает своего выхода Данил. Здесь же большой телевизор, куда выводят все, что происходит в студии. В какой-то момент на экране появляются видео с его мамой Ириной Усольцевой. Молодой человек меняется в лице.
«Она мне снится часто, почти каждый день. Скучаю по ней, Арине и отцу (так Данил называет отчима Сергея). Очень скучаю», — вдруг говорит Баталов.
Позже после программы парень рассказал, как прошла его последняя встреча с семьей, и что с того дня, еще до исчезновения близких, он испытывает сильную тоску.
«Я последний раз видел родителей в день, когда сделал предложение своей невесте за пару недель до их пропажи. Это было в банном комплексе на реке Мана. Осенний лес, солнце светит, ветер дует, листья падают. И в этот момент я почувствовал внутренне, что происходит что-то важное. Конечно, там был ответственный момент. Но что-то ощущалось еще. Потом мне долго, еще даже до пропажи, снились эти падающие листья и накрывала невероятная тоска», — объяснил молодой человек.
Почему номер Сергея Усольцева стал доступен?
В студии обсуждали, что номер Сергей Усольцева вдруг стал доступен. Об этом писала ранее корреспондент aif.ru Анна Соколова. Молодой человек еще за кулисами отреагировал очень бурно на данную информацию.
«Это давно не номер отца. Он его сменил, а старый передали другому абоненту. Я как-то сам пару лет назад позвонил на него. Рассказываю что-то про себя, и вдруг на том конце мне отвечает незнакомый мужчина. Оказалось, что отец поменял номер, но мне еще не сообщил», — сказал Баталов корреспонденту krsk.aif.ru.
Также он ответил, почему телефон Ирины Усольцевой до сих пор не заблокирован.
В студии одна из экспертов программы спросила Данила — почему он раз за разом приезжает на программу и продолжает отвечать на неудобные вопросы. Но тут за парня вступился ведущий Дмитрий Борисов. Мол, уже неуместный вопрос.
После записи та женщина-эксперт подошла и обняла Данила.
Напомним, семья Усольцевых пропала на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. До 12 октября их искали больше полутора тысяч человек. Но масштабные поиски пришлось свернуть из-за погоды.
Потом в район Минской петли выезжали профессионалы — спасатели, полицейские и следователи. В апреле 2026 года с ними на место пропажи Усольцевых ездили волонтеры. При помощи БПЛА они осмотрели Кутурчинское Белогорье и сделали вывод, что начинать масштабную операцию еще рано — в горной местности тогда лежал снег.
Сейчас пропавших вновь ищут профессионалы. Они пробудут в сибирской тайге до 26 мая. Ранее в СК заявляли, что массовые поиски Усольцевых могут начаться в конце мая. Но по информации корреспондента krsk.aif.ru, добровольцы на Кутурчин поедут ближе к середине июня.