Нижегородку задержали за публичное распространение фейков об СВО

Противоправная деятельность нижегородки, причастной к публичному распространению заведомо ложной информации, пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с ЦПЭ ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.
Гражданка опубликовала в интернете под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России, поддержания мира и безопасности при проведении СВО.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Нижнем Новгороде обсудили информационные угрозы и алгоритмы защиты от манипуляций.