Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики задержали двух мужчин за серию краж икон из храмов в России

Правоохранители поймали двух подозреваемых в серии краж икон из храмов на территории России. Мужчины орудовали в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители поймали двух подозреваемых в серии краж икон из храмов на территории России. Мужчины орудовали в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчины тщательно продумывали каждое преступление. Они выбирали храм и изучали способы незаметного проникновения туда, а также пути отхода. Злоумышленники успели похитить иконы примерно на полмиллиона рублей. В отношении прежде судимых мужчин завели уголовные дела. Их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 34-летний иностранец похитил девять икон из частных домов в Раменском. Силовики задержали подозреваемого. Он успел продать две иконы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше