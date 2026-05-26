Силовики задержали двух мужчин за серию краж икон из храмов в России

Правоохранители поймали двух подозреваемых в серии краж икон из храмов на территории России. Мужчины орудовали в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Мужчины тщательно продумывали каждое преступление. Они выбирали храм и изучали способы незаметного проникновения туда, а также пути отхода. Злоумышленники успели похитить иконы примерно на полмиллиона рублей. В отношении прежде судимых мужчин завели уголовные дела. Их отпустили под подписку о невыезде.
Ранее 34-летний иностранец похитил девять икон из частных домов в Раменском. Силовики задержали подозреваемого. Он успел продать две иконы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.