При пожаре на нефтебазе в Башкирии пострадал мужчина

В селе Кандры Туймазинского района произошел пожар на базе хранения нефтепродуктов. Возгорание началось с грузового тягача с цистерной, после чего пламя перекинулось на восемь резервуаров с мазутом. В результате ЧП пострадал один человек, угрозы для жилых домов нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Туймазинском районе Башкирии произошел пожар на базе хранения нефтепродуктов. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает региональный Госкомитет по ЧС.

Пожар произошел поздно вечером в понедельник в селе Кандры. По данным районной администрации, изначально на территории объекта загорелся грузовой тягач с цистерной-прицепом. Затем пламя перекинулось на наземные резервуары с мазутом — из десяти имеющихся на базе цистерн загорелись восемь, что привело к разливу топлива. В ликвидации открытого горения принимали участие силы МЧС, противопожарная служба республиканского Госкомитета по ЧС, а также специальный пожарный поезд.

К утру вторника пожар полностью потушили. В результате ЧП пострадал один мужчина, но от госпитализации он отказался. Угрозы для жилых домов нет, причины происшествия устанавливаются.

