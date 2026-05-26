В Калининграде сотрудники МЧС плыли на лодках, чтобы потушить пожар

В Калининграде в районе Южного обхода случился пожар — утром 26 мая загорелись камыши. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, прибывшие на место происшествия специалисты переплавились на лодках к месту возгорания и потушили пожар.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
На месте работали 13 сотрудников МЧС при поддержке 4 единиц техники.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше