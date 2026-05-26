Под Воронежем не стало 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Арсентий Александрович родился и вырос в городе Усмань Черкасской области. В декабре 1944 года его призвали в армию, откуда он попал на фронт. Арсентий Семенко прошёл всю войну. За свои заслуги он был удостоен ордена Жукова, ордена Отечественной войны II степени, а также медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».