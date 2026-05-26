Под Воронежем не стало 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Арсентий Семенко проживал в Россошанском районе.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Арсентий Семенко. Почётному гражданину Россошанского района был 101 год. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации в понедельник, 25 мая.

Арсентий Александрович родился и вырос в городе Усмань Черкасской области. В декабре 1944 года его призвали в армию, откуда он попал на фронт. Арсентий Семенко прошёл всю войну. За свои заслуги он был удостоен ордена Жукова, ордена Отечественной войны II степени, а также медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В 1969 году Арсентий Александрович вместе с семьёй переехал в село Подгорное Россошанского района. Там он работал шофёром в автоколонне, возил хлеб, а также трудился на грузовых автомобилях.

«Арсентий Александрович был прекрасным отцом, дедушкой и прадедом. Его жизненный путь — пример стойкости, героизма и любви к Родине», — написали местные власти.