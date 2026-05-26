Двое нижегородцев похитили партию электроники почти на 100 млн рублей

По версии следствия, нижегородцы находили в сети заказы на перевозку дорогой техники и нанимали дальнобойщиков «втемную». По дороге они звонили водителям под видом клиентов и просили изменить маршрут на Нижний Новгород, где электронику перегружали в другие машины и увозили. Так злоумышленники похитили 844 ноутбука, предназначавшихся для школ Пермского края.