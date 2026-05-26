Двое нижегородцев похитили партию электроники почти на 100 млн рублей

В Нижегородской области перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в масштабных махинациях в сфере грузоперевозок. Добычей сообщников стала крупная партия электроники стоимостью более 96 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По версии следствия, нижегородцы находили в сети заказы на перевозку дорогой техники и нанимали дальнобойщиков «втемную». По дороге они звонили водителям под видом клиентов и просили изменить маршрут на Нижний Новгород, где электронику перегружали в другие машины и увозили. Так злоумышленники похитили 844 ноутбука, предназначавшихся для школ Пермского края.
Еще одной целью обвиняемых стали 107 телевизоров, направлявшихся в Ростовскую область, однако этот грузовик оперативники перехватили в Волгоградской области. Также выяснилось, что старший из подельников использовал фальшивые паспорт и права.
Материалы уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов направлены в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу. На время судебного разбирательства оба фигуранта заключены под стражу.