Porsche Cayenne насмерть сбил 12-летнюю девочку в Петропавловске

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 25 мая около 20:16 по улице Потанина в Петропавловске 24-летний водитель автомашины Porsche Cayenne совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
От полученных травм 12-летняя девочка скончалась на месте.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование, — рассказали в ДП СКО.
Полицейские призвали участников дорожного движения строго соблюдать меры безопасности, быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.