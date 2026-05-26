Акимат Павлодарской области выступил с заявлением после землетрясения

Власти заявили, что информация о сейсмических толчках в районе города Экибастуз поступила в 11:32.
Отмечается, что местными исполнительными органами (МИО) Павлодарской области ведется координация работы ответственных служб.
«По предварительным данным, ситуация стабильная, угрозы для населения не имеется. Серьезных повреждений и обращений за медицинской помощью жителей города не зафиксировано», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области в 11:28 сейсмологи зарегистрировали землетрясение. По данным МЧС, эпицентр расположен на территории региона — в селе Баянаул Баянаульского района. Отмечалось, что расчетная интенсивность подземных толчков в селе составила 2 балла.