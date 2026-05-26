Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбербанк: в 2025 году мошенники вывели через криптовалюту около 300 млрд рублей

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в прошлом году мошенники вывели около 295 млрд рублей через криптовалюту. Основным инструментом стали криптообменники, которых в России насчитывается около 900. Новый закон о регулировании цифровых активов, принятый в первом чтении, должен перекрыть этот канал и установить лимиты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В прошлом году мошенники вывели около 295 миллиардов рублей похищенных средств с использованием криптовалюты. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Международного форума по безопасности.

По словам Кузнецова, основным инструментом для легализации украденных средств остаются теневые криптообменники. На территории России их насчитывается около 900 — они работают как в режиме онлайн, так и в офлайне и даркнете. Через подобные центры злоумышленники свободно переводят похищенные наличные деньги в цифровые активы и отправляют их в любых направлениях.

Кроме того, криптовалюта активно используется при атаках на крупный бизнес. Хакеры блокируют ИТ-системы предприятий с помощью вирусов-вымогателей и требуют выкуп за разблокировку исключительно в цифровых монетах.

В Сбербанке рассчитывают, что перекрыть этот канал вывода средств поможет новый закон о регулировании цифровых активов, который Госдума приняла в первом чтении 21 апреля.

«Мы надеемся, что в очень короткое время этот закон будет двигаться и во втором, и в третьем чтении. Он заложит основу для регулирования этого направления, что нам представляется очень важным», — подчеркнул Кузнецов.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2026 года граждане и компании в РФ смогут легально покупать криптовалюту, но только через лицензированных посредников из специального реестра Центробанка. Для неквалифицированных инвесторов установят лимит на покупку — не более 300 тысяч рублей в год через одного брокера. При этом рассчитываться криптовалютой за товары и услуги внутри страны по-прежнему будет запрещено.