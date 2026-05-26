Сбербанк: в 2025 году мошенники вывели через криптовалюту около 300 млрд рублей

В прошлом году мошенники вывели около 295 миллиардов рублей похищенных средств с использованием криптовалюты. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Международного форума по безопасности.
По словам Кузнецова, основным инструментом для легализации украденных средств остаются теневые криптообменники. На территории России их насчитывается около 900 — они работают как в режиме онлайн, так и в офлайне и даркнете. Через подобные центры злоумышленники свободно переводят похищенные наличные деньги в цифровые активы и отправляют их в любых направлениях.
Кроме того, криптовалюта активно используется при атаках на крупный бизнес. Хакеры блокируют ИТ-системы предприятий с помощью вирусов-вымогателей и требуют выкуп за разблокировку исключительно в цифровых монетах.
В Сбербанке рассчитывают, что перекрыть этот канал вывода средств поможет новый закон о регулировании цифровых активов, который Госдума приняла в первом чтении 21 апреля.
«Мы надеемся, что в очень короткое время этот закон будет двигаться и во втором, и в третьем чтении. Он заложит основу для регулирования этого направления, что нам представляется очень важным», — подчеркнул Кузнецов.
Согласно законопроекту, с 1 июля 2026 года граждане и компании в РФ смогут легально покупать криптовалюту, но только через лицензированных посредников из специального реестра Центробанка. Для неквалифицированных инвесторов установят лимит на покупку — не более 300 тысяч рублей в год через одного брокера. При этом рассчитываться криптовалютой за товары и услуги внутри страны по-прежнему будет запрещено.