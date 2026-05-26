Сбербанк: в 2025 году мошенники вывели через криптовалюту около 300 млрд рублей

Согласно законопроекту, с 1 июля 2026 года граждане и компании в РФ смогут легально покупать криптовалюту, но только через лицензированных посредников из специального реестра Центробанка. Для неквалифицированных инвесторов установят лимит на покупку — не более 300 тысяч рублей в год через одного брокера. При этом рассчитываться криптовалютой за товары и услуги внутри страны по-прежнему будет запрещено.