Любителей современного электротранспорта сбили под Волгоградом

Двух подростков на популярном электротранспорте сбили накануне в Волгоградской области.

Первая авария случилась в Урюпинском районе. Водитель Датсун Ми-до (Datsun mi-DO) не успел затормозить перед 13-летним школьником, ехавшим по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Пострадавший мальчик отправлен в больницу.

Поздним вечером подобное ЧП произошло и в Михайловском районе. Там 46-летний автомобилист за рулем Джейку (JAECOO J7) налетел на 15-летнего подростка за рулем электровелосипеда. Юноша ехал по нерегулируемому пешеходному переходу и не сумел проскочить перед ехавшей на него иномаркой. Пострадавший в аварии также оказался на больничной койке.

Фото Павла Мирошкина.