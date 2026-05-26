23-летний воронежец украл у пенсионерки 4 миллиона через мессенджер «MAX»

По версии следствия, парень в период с апреля по май текущего года созванивался и переписывался в «MAXе» с пожилой жительницей Нововоронежа. Молодой человек запугал пенсионерку историями о несанкционированных операциях по ее банковской карте и убедил, что для спасения сбережений их нужно срочно перевести на «безопасный счет». Поверив обманщику, пенсионерка лишилась денег.