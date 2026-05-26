Под Новосибирском двое детей пострадали в ДТП с мотоциклом и мопедом

Авария с участием несовершеннолетних произошла в Убинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Два ребенка получили травмы в ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники в Новосибирской области. Авария произошла утром 26 мая в селе Раисино Убинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

По данным Госавтоинспекции, около 11:00 несовершеннолетний водитель мотоцикла «Регул» во время движения столкнулся с попутным мопедом ABS, которым также управлял подросток.

В результате аварии пострадали водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир. Детей доставили в медицинское учреждение. Информация о характере травм не уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили, что управление транспортом без водительских прав грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей для подростков старше 16 лет. Если ребенку еще нет 16 лет, ответственность могут понести родители или законные представители.

Ранее в Госавтоинспекции Новосибирской области отмечали рост числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта с наступлением весенне-летнего сезона.