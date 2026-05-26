Две матери с четырьмя детьми погибли в жутком пожаре

Жизни четырёх детей и двух матерей унёс страшный пожар в Омской области. Самому младшему в многодетной семье был всего годик. Трагедия случилась в доме многодетной семьи, у которой гостила подруга с 14-летним сыном. Тела всех шестерых погибших обнаружили пожарные при разборе завалов.
Ход происшествия.
Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, дом уже горел на всей площади. Из-за высокой пожарной нагрузки строения и позднего поступления вызова огонь распространялся очень быстро. Площадь возгорания составила 67 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.
При разборе завалов были обнаружены тела шести погибших: 25-летней хозяйки дома, её годовалого сына и двух дочерей двух и пяти лет, а также 35-летней подруги хозяйки и её 14-летнего сына.
Эта трагедия стала тяжёлым ударом не только для села Юрьевки, где случился пожар, но и всего региона. Жители скорбят вместе с семьями погибших и надеются, что расследование поможет предотвратить подобные случаи в будущем.
В любом случае пострадали две семьи. Одной из них не стало полностью.
Со слов инсайдера omsk.aif.ru стало известно, что причиной пожара в доме, скорее всего, стало замыкание электропроводки.
При этом погибших женщин характеризуют очень хорошо: непьющие, на учёте не состояли, занимались воспитанием детей. У хозяйки дома совсем недавно «за ленточкой» погиб супруг. У её подруги пять детей, то есть четверо теперь остались без мамы.
Реакция властей и начало расследования.
Органы дознания МЧС России устанавливают точную причину возгорания. По предварительной версии, к трагедии привело неосторожное обращение с огнём — этот вывод будет подтверждён или опровергнут после проведения экспертиз.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место выехал первый заместитель прокурора региона для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура взяла расследование под контроль и начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья.
Следственная группа проводит осмотр сгоревшего дома, опрашивает соседей и выполняет другие необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии. В рамках следствия оценят и действия должностных лиц органов системы профилактики.
Губернатор области Виталий Хоценко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших: «Огромное горе и невосполнимая утрата. Приношу искренние соболезнования родным и близким». Глава региона поручил главе района выехать на место и оказать необходимую помощь, а министру труда и социального развития области Ирине Варнавской — обеспечить меры поддержки семьям пострадавших.
В момент написания статьи следственный комитет России по Омской области озвучил свою предварительную причину трагедии: замыкание проводки.
Расследование продолжается. Редакция будет следить за развитием событий.
Кроме того, архиереи и духовенство Омской митрополии молятся о упокоении погибших, клирики Исилькульской епархии готовы оказать любую помощь детям и родственникам погибших. В Омской епархии также сообщили, что четверо детей, что остались без мамы, теперь будут на попечении бабушки.