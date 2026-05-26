Нижегородская область попала в число дальних целей для ударов ВСУ

По словам дипломата, увеличение числа ударов по мирным объектам затронуло не менее 23 субъектов Российской Федерации, которые значительно удалены от зоны спецоперации. В числе регионов, подвергшихся атакам, наряду с Татарстаном и Мордовией оказалась и Нижегородская область. Также от действий украинских формирований пострадали жители Самарской и Ростовской областей и Ставрополья.