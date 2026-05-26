Вооруженные силы Украины наносят удары все дальше от линии боевого соприкосновения, атакуя гражданские цели в глубоком тылу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
По словам дипломата, увеличение числа ударов по мирным объектам затронуло не менее 23 субъектов Российской Федерации, которые значительно удалены от зоны спецоперации. В числе регионов, подвергшихся атакам, наряду с Татарстаном и Мордовией оказалась и Нижегородская область. Также от действий украинских формирований пострадали жители Самарской и Ростовской областей и Ставрополья.
Родион Мирошник подчеркнул, что атаки в густонаселенных районах носят преднамеренный характер с целью нанести максимальный ущерб населению. Для этого украинские боевики используют беспилотники, ракеты и артиллерию со шрапнельными и осколочно-фугасными боевыми частями.
Ранее сообщалось, что глава нижегородского минобра выразил соболезнования по трагедии в ЛНР.