На ул. Осенней в Калининграде произошло ДТП с подростком на питбайке. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 25.05.2026 около 19:10 в г. Калининграде на ул. Осенняя вблизи д.14 произошло столкновение автомобиля “Шкода” и питбайка под управлением 17-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
