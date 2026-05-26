Мужчина погиб на пожаре в Автозаводском районе

42-летний мужчина погиб на пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Минеева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 26 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений шел чёрный дым из окон третьего этажа. Происходило открытое горение имущества на площади 12 квадратных метров», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Всего было эвакуировано 20 человек, в том числе четыре ребенка. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что более 2 тысяч человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра на Родионова.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше