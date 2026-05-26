Акимат Павлодарской области сделал заявление после землетрясения

Акимат Павлодарской области в своем официальном Telegram-канале сделал заявление. В ведомстве подтвердили, что в 11.32 поступила информация о сейсмических толчках в районе Экибастуза.
«МИО Павлодарской области ведется координация работы ответственных служб. По предварительным данным, ситуация стабильная, угрозы для населения не имеется. Серьезных повреждений и обращений за медицинской помощью жителей города не зафиксировано. Более подробная информация будет предоставлена Департаментом по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области по мере поступления уточненных данных», — пояснили в акимате региона.
В акимате Экибастуза подтвердили, что сегодня в городе был зафиксирован подземный толчок, который вызвал сильное беспокойство среди населения.
«В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах стремительно распространяется большое количество слухов, домыслов и недостоверной информации о причинах и последствиях произошедшего. Убедительно просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не тиражировать непроверенные сообщения. Пожалуйста, доверяйте исключительно официальным источникам информации. На данный момент все обстоятельства и точные причины случившегося активно выясняются профильными службами и специалистами, а экстренные ведомства ведут непрерывный мониторинг ситуации», — заявили в ведомстве.