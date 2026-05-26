Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акимат Павлодарской области сделал заявление после землетрясения

Сегодня в Павлодарской области было зарегистрировано землетрясение. В МЧС сообщили, что толчки ощущали в Баянауле. При этом жители Экибастуза сообщают, что тоже что-то почувствовали, передает NUR.KZ.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: gov.kz

Акимат Павлодарской области в своем официальном Telegram-канале сделал заявление. В ведомстве подтвердили, что в 11.32 поступила информация о сейсмических толчках в районе Экибастуза.

«МИО Павлодарской области ведется координация работы ответственных служб. По предварительным данным, ситуация стабильная, угрозы для населения не имеется. Серьезных повреждений и обращений за медицинской помощью жителей города не зафиксировано. Более подробная информация будет предоставлена Департаментом по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области по мере поступления уточненных данных», — пояснили в акимате региона.

В акимате Экибастуза подтвердили, что сегодня в городе был зафиксирован подземный толчок, который вызвал сильное беспокойство среди населения.

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах стремительно распространяется большое количество слухов, домыслов и недостоверной информации о причинах и последствиях произошедшего. Убедительно просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не тиражировать непроверенные сообщения. Пожалуйста, доверяйте исключительно официальным источникам информации. На данный момент все обстоятельства и точные причины случившегося активно выясняются профильными службами и специалистами, а экстренные ведомства ведут непрерывный мониторинг ситуации», — заявили в ведомстве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше