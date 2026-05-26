Белоруса, которого лишили прав по медпоказаниям, со стрельбой останавливала ГАИ

В Молодечненском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали мужчину, которого ранее лишили водительских прав по медицинским показаниям. Опубликовали видео и рассказали подробности в телеграм-канале МВД.
Погоня развернулась вблизи деревни Володьки. Дежурившие инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю Volkswagen, однако тот гаишников проигнорировал и попробовал скрыться. Началось преследование.
На требования милиционеров нарушитель не реагировал и, уходя от погони, не раз создавал реальную угрозу для других участников дорожного движения. Сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить авто.
За рулем оказался 48-летний сельчанин с явными признаками алкогольного опьянения. Ранее мужчину лишили водительских прав по медицинским показаниям.
Медосвидетельствование показало у него 1,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Задержанному грозит штраф 200 базовых величин (9000 белорусских рублей в мае 2026 года).
Фигурант находится в ИВС, авто поместили на штрафстоянку.
