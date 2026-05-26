42-летний мужчина погиб на пожаре в Нижнем Новгороде

Трагический пожар произошел в многоквартирном жилом доме Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сигнал о возгорании в доме на улице Минеева поступил в чрезвычайное ведомство. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окон третьего этажа шел густой черный дым, наблюдалось открытое горение домашнего имущества на площади 12 квадратных метров. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 26 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.
Из опасной зоны спасатели оперативно эвакуировали 20 жильцов, среди которых было четверо детей. К сожалению, в результате происшествия погиб 42-летний мужчина. По предварительным данным специалистов, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.
