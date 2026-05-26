«Заранее дома взял кухонный нож». СК раскрыло подробности нападения белоруса на милиционера из страха за надпись на крыльце РОВД в Березино

Следственный комитет раскрыл детали уголовного дела о нападении на милиционера в Березино.
Так, фигурантом уголовного дела стал 47-летний житель Березино. Накануне нападения фигурант оставил на крыльце здания Березинского РОВД оскорбительное «послание» в адрес правоохранителей. А потом испугался наказания. Перед тем, как выйти из дома, он заранее взял кухонный нож и напал на одного из сотрудников наряда милиции, нанеся ему два удара ножом, после чего сбежал в лес.
В районе началась масштабная поисковая операция, в ходе которой задействовали личный состав милиции и спецподразделений. Ранившего милиционера мужчину обнаружили на следующий день. При задержании он снова оказал ожесточенное сопротивление, угрожая ножом, поэтому было применено огнестрельное оружие.
Правоохранители установили, что длительное время фигурант размещал на своей странице в соцсети материалы экстремистского характера, подрывая авторитет государственной власти и дискредитируя правоохранителей. При этом сам в течение последних 20 лет нигде официально не работал, но только получал пособия от государства по уходу за родственником.
До суда фигурант заключен под стражу.
В СК уточнили, что пострадавшему при нападении милиционеру потребовалось длительное лечение.
