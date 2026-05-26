«Заранее дома взял кухонный нож». СК раскрыло подробности нападения белоруса на милиционера из страха за надпись на крыльце РОВД в Березино

Так, фигурантом уголовного дела стал 47-летний житель Березино. Накануне нападения фигурант оставил на крыльце здания Березинского РОВД оскорбительное «послание» в адрес правоохранителей. А потом испугался наказания. Перед тем, как выйти из дома, он заранее взял кухонный нож и напал на одного из сотрудников наряда милиции, нанеся ему два удара ножом, после чего сбежал в лес.