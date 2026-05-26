Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Запорожской области

В Запорожской области за прошедшие сутки в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны ВСУ пострадали девять мирных жителей, среди которых один подросток. Всего зафиксировано 30 ударов по гражданским объектам региона, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона — за прошедшие сутки зафиксировано 30 фактов таких атак. Пострадали девять человек, один из них — подросток», — написал Балицкий в своем канале в Max.
По словам губернатора, в Васильевском округе при обстреле гражданских машин пострадали женщина, двое мужчин и девушка-подросток. Еще двое жителей этого же округа пострадали от ударов беспилотников. В Приазовском округе атака повредила грузовой автомобиль, ранен водитель. Кроме того, в Акимовском и Каменско-Днепровском округах от ударов пострадали мужчина и женщина, добавил Балицкий.