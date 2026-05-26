Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде блогеру Ульянову предъявили обвинение в серии крупных вымогательств

Следователи завершили расследование уголовного дела и передают дело в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела известного блогера. Алексею Ульянову предъявили окончательное обвинение в серии вымогательств миллионных сумм. Дело вскоре передадут в суд, сообщили в региональном следкоме.

— В качестве обеспечительных мер на имущество фигуранта следователями наложен арест на сумму более 2 миллионов рублей, — рассказали в СУ СКР по региону.

Ульянова обвиняют в нескольких вымогательствах, в том числе группой лиц в особо крупном размере. По данным следствия, много лет, начиная с 2020 года, блогер требовал от руководителей и бизнесменов от 100 тысяч до 6 миллионов рублей за нераспространение порочащих сведений в своих соцсетях и каналах.

В одном из эпизодов, вошедших в дело, вместе с журналистом и владельцем анонимного интернет-канала, на которого тоже завели дело за вымогательство, Ульянов получил от коммерсанта 6 миллионов.