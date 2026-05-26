Гейзер высотой в несколько метров бьет из-под асфальта на улице Ошарской

Настоящий гейзер бьет из-под асфальта в центре Нижнего Новгорода 26 мая. Об этом сообщает ТК «Волга».
Высоченный фонтан воды поднялся несколько метров в высоту на улице Ошарской.
Ранее «Объединённый коммунальный оператор» (ОКО) сообщал о плановых гидравлических испытаниях тепловых сетей в Нижегородском и Советском районах с 26 по 29 мая. В это время вода подаётся под большим давлением — это нужно, чтобы выявить дефекты трубопроводов.
Жителей просили не парковать автомобили возле люков, но к рекомендациям коммунальщиков прислушались не все.
Ранее сообщалось, что гейзер из кипятка заливает жилой дом в Нижнем Новгороде.