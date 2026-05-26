Белоруска лишилась крупной суммы денег, оплатив несуществующий штраф от ГАИ. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о краже денег. Белоруска рассказала про сообщение, которое ей пришло, и было связано с необходимостью оплатить штраф ГАИ. В тексте была ссылка для оплаты.
Женщина попросила свою подругу помочь ей с оплатой штрафа. Та согласилась, перешла по указанной ссылке, ввела реквизиты банковской карты и код, прописанный с обратной стороны. После этого с банковской карты жительницы Барановичей были списаны практически все деньги — примерно 800 рублей.
По данному факту было заведено уголовное дело по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса — хищение имущества путем модификации компьютерной информации.
