Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец во время пьяной ссоры ампутировал часть уха собутыльнику

Теперь ему придется ответить за свои действия на суде.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области 66-летнего мужчину будут судить за то, что он ударил знакомого бутылкой по голове. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии дознания, 22 февраля 2026 года обвиняемый пришел к приятелю выпить. Между ними вспыхнула ссора. Тогда мужчина схватил со стола бутылку водки и ударил ею по голове собеседника. В результате потерпевший получил резаную рану с неполной ампутацией нижней трети левой ушной раковины.

Уголовное дело передали на рассмотрение мировому судье 3-го судебного участка Купинского судебного района.