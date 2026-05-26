Новосибирец во время пьяной ссоры ампутировал часть уха собутыльнику

В Новосибирской области 66-летнего мужчину будут судить за то, что он ударил знакомого бутылкой по голове. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии дознания, 22 февраля 2026 года обвиняемый пришел к приятелю выпить. Между ними вспыхнула ссора. Тогда мужчина схватил со стола бутылку водки и ударил ею по голове собеседника. В результате потерпевший получил резаную рану с неполной ампутацией нижней трети левой ушной раковины.
Уголовное дело передали на рассмотрение мировому судье 3-го судебного участка Купинского судебного района.