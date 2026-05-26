В Чистополе лодка врезалась в понтон: один погиб, второй пострадал

На Каме в городе Чистополь произошла трагедия с участием маломерного судна. Двадцать шестого мая на лодочной станции «Восток», расположенной на улице Затонской, лодка марки Wyatboat, на борту которой находились два мужчины, на большой скорости врезалась в металлический понтон. Сила удара была такова, что судно получило серьёзные повреждения, а находившиеся в нём люди — тяжёлые травмы.

В результате происшествия 42-летний водитель лодки был доставлен в Чистопольскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Второй пассажир, мужчина 46 лет, от полученных травм скончался на месте. Его тело передано правоохранительным органам для проведения следственных действий.

По предварительной версии, судоводитель нарушил правила пользования маломерными судами, не выбрав безопасную скорость движения. Это привело к потере контроля над лодкой и столкновению с препятствием. На месте происшествия работала оперативная группа чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться. Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать меры безопасности на воде, не превышать скорость и быть внимательными, особенно в тёмное время суток и в местах скопления плавсредств.