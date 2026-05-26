В Чистополе лодка врезалась в понтон: один погиб, второй пострадал

По предварительной версии, судоводитель нарушил правила пользования маломерными судами, не выбрав безопасную скорость движения. Это привело к потере контроля над лодкой и столкновению с препятствием. На месте происшествия работала оперативная группа чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться. Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать меры безопасности на воде, не превышать скорость и быть внимательными, особенно в тёмное время суток и в местах скопления плавсредств.