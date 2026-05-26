Пьяная женщина застрелила из дробовика мужчину в Приангарье — суд вынес приговор

Фигурантка дела не признала свою вину и выдвинула различные версии произошедшего.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 мая. 48-летнюю женщину признали виновной в убийстве 48-летнего сожителя в Эхирит-Булагатском районе. Известно, что фигурантка дела совершила преступление, будучи пьяной. Свою вину она не признала и выдвигала различные версии произошедшего.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, в мае 2022 года ночью между нетрезвой женщиной и ее сожителем произошла ссора в их доме на улице Советской в Ново-Николаевске. Во время конфликта женщина взяла его ружьё 16 калибра и выстрелила мужчине в голову. От полученного огнестрельного дробового ранения сожитель скончался на месте.

О смерти сожителя стрелявшая сообщила соседям, которые вызвали полицию.

В суде уголовное дело в отношении женщины рассматривалось с участием присяжных. На основании представленных стороной обвинения доказательств коллегия присяжных заседателей единодушно признала женщину виновной. По ходатайству представителя прокуратуры ее заключили под стражу.

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил фигурантку дела к 7,5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Братском районе 44-летний мужчина признан виновным в убийстве пенсионерки, совершённом в 2005 году. Преступление раскрыто спустя 20 лет благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска.