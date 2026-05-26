В Минске мужчина избил иностранку из-за плохого настроения. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в прокуратуре Октябрьского района.
В подземном переходе станции метро «Институт культуры» иностранная гражданка ждала свою знакомую. В какой-то момент к ней подошел выпивший мужчина и стал что-то спрашивать. Девушка не владела русским языком, ответила ему на французском и собиралась уходить. В этот момент она почувствовала удар в спину. После этого, фигурант схватил ее за руку, ударил рукой в живот.
Мужчину, как выяснилось позднее, это был 46-летний житель Барановичей, оперативно задержали, в отношении него завели уголовное дело. Во время судебного заседания белорус полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
Свои действия мужчина объяснил плохим настроением. Он сообщил, что накануне инцидента приехал в белорусскую столицу купить автомобиль, однако по пути потерял мобильный телефон.
По словам старшего помощника прокурора Октябрьского района Татьяны Максименко, суд признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия. На основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде одного месяца ареста. Также белорусу необходимо пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
