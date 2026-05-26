В Минске мужчина избил иностранку из-за плохого настроения

В подземном переходе станции метро «Институт культуры» иностранная гражданка ждала свою знакомую. В какой-то момент к ней подошел выпивший мужчина и стал что-то спрашивать. Девушка не владела русским языком, ответила ему на французском и собиралась уходить. В этот момент она почувствовала удар в спину. После этого, фигурант схватил ее за руку, ударил рукой в живот.