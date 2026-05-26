Стало известно, почему на Нижегородскую область участились атаки украинских БПЛА

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, почему за последнее время участились атаки вражеских беспилотников на Нижегородскую область. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВСУ наносят удары все дальше от линии боевого соприкосновения.
Такие атаки уже коснулись 23 регионов России, значительно удаленных от зоны СВО, в том числе Татарстана, Нижегородской области, Мордовии, Самарской области, Ставропольского края и Ростовской области.
При этом больше всего пострадавших числится в ЛНР, ДНР, Белгородской и Запорожской областях. А для ударов использовалось оружие со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью, наносящее ущерб большому числу населения.
«Украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что свидетельствует о преднамеренном характере ударов и стремлении нанести наибольший ущерб гражданскому населению», — подчеркнул эксперт.
Что делать при атаке беспилотника и как распознать угрозу? Куда прятаться, почему нельзя подходить к обломкам БПЛА и как действовать, если атака застала вас на улице, в машине или дома — читайте в подробном гайде сайта pravda-nn.ru.