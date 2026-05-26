В школе под Новосибирском умерла заместитель директора

В служебном кабинете средней школы № 2 города Карасука скончалась заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Женщине было 66 лет.
Как сообщили в Государственной инспекции труда Новосибирской области, происшествие случилось 25 мая примерно в 10:40. Педагог находилась за письменным столом, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Находившиеся в кабинете сотрудники сразу вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть.
Инспекция труда сформировала комиссию по расследованию несчастного случая. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.
В рамках проверки проводятся опросы свидетелей, осмотр места происшествия и правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшей. Особое внимание уделят режиму труда и отдыха педагога.
