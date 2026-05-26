Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе под Новосибирском умерла заместитель директора

Женщина потеряла сознание в своём кабинете. Врачи констатировали смерть.

Источник: НДН.ИНФО

В служебном кабинете средней школы № 2 города Карасука скончалась заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Женщине было 66 лет.

Как сообщили в Государственной инспекции труда Новосибирской области, происшествие случилось 25 мая примерно в 10:40. Педагог находилась за письменным столом, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Находившиеся в кабинете сотрудники сразу вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть.

Инспекция труда сформировала комиссию по расследованию несчастного случая. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.

В рамках проверки проводятся опросы свидетелей, осмотр места происшествия и правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшей. Особое внимание уделят режиму труда и отдыха педагога.

Вера Ветрова