Авторитетного бизнесмена Молодцова арестовали в Волгограде

1 апреля 2010 года, после возбуждения уголовного дела о рейдерского захвата магазина, у Евгения Молодцова проводили обыски, во время которых обнаружили карабин с шестью патронами. 8 октября также в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у него дома 99 патронов. В общей сложности они трижды находили оружие и боеприпасы, в большинстве случаев пригодные для стрельбы. В суде Молодцов полностью признал себя виновным. Он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено. В итоге Городищенский районный суд приговорил его к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.