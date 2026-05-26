В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь салон связи

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину, который пытался устроить поджог в салоне сотовой связи на улице Дыбенко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Инцидент произошел накануне около 17:00. По данным ведомства, нетрезвый мужчина устроил конфликт с персоналом магазина и в разгаре ссоры разлил в торговом зале жидкость для розжига и достал из кармана зажигалку. Однако сотрудники салона связи проявили бдительность и смогли самостоятельно его обезвредить.
Прибывшие по вызову полицейские задержали дебошира, который оказался в состоянии сильного опьянения. Сейчас в отношении мужчины, уже имевшего проблемы с законом, составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.