Мотоциклист получил тяжелые травмы в тройном ДТП в Петербурге

В Петербурге выясняют детали аварии с участием легковушки, грузовика и мотоцикла. В столкновении тяжело пострадал водитель мотоцикла, сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении с 3-м Бадаевским проездом не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом BMW, после чего врезался в грузовик «Камаз».
«В результате ДТП серьезные травмы получил 27-летний байкер», — уточняется в сообщении правоохранителей. Пострадавшего увезли в больницу.
По факту произошедшего полиция Пушкинского района проводит проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.