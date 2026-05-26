Мотоциклист получил тяжелые травмы в тройном ДТП в Петербурге

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием Mercedes, мотоцикла BMW и грузовика Камаз. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку и выясняет все детали аварии на 3-м Бадаевском проезде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Петербурге выясняют детали аварии с участием легковушки, грузовика и мотоцикла. В столкновении тяжело пострадал водитель мотоцикла, сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении с 3-м Бадаевским проездом не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом BMW, после чего врезался в грузовик «Камаз».

«В результате ДТП серьезные травмы получил 27-летний байкер», — уточняется в сообщении правоохранителей. Пострадавшего увезли в больницу.

По факту произошедшего полиция Пушкинского района проводит проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.