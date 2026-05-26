Байкер попал в реанимацию после массового ДТП с грузовиком в Петербурге

Три машины столкнулись в Пушкинском районе утром 26 мая. Водитель Mercedes при развороте на пересечении с 3-м Бадаевским проездом столкнулся с мотоциклом BMW, который ехал навстречу. После этого иномарка врезалась в грузовик КАМАЗ.
— В аварии тяжело пострадал 27-летний байкер. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водители автомобилей не пострадали, — уточнили в полиции.
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
