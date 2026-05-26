Пожар вспыхнул на территории бетонного завода в Астане

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на территории бетонного завода района Байконур произошло загорание тополиного пуха, складированного мусора и резинотехнических изделий на площади 10 квадратных метров.
«Пожарные ликвидировали горение за 24 минуты с момента поступления вызова. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Казахстанцам напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
