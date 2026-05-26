Житель Воронежской области попал под дело, ударив и оскорбив полицейского

Житель Терновского района попал под уголовное дело после конфликта с сотрудниками полиции. Об этом сообщили в региональном СУ СКР по Воронежской области во вторник, 26 мая.
Утром 13 мая в полицию обратилась женщина. Она заявила, что её 26-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушает общественный порядок. После полученного сообщения правоохранители прибыли в дом на улице Гоголя в селе Терновка. Когда они оформляли материал об административном нарушении, молодой человек повёл себя агрессивно и ударил рукой одного из сотрудников полиции.
Затем правоохранители отвезли местного жителя в больницу для прохождения освидетельствования. В медучреждении молодой человек публично оскорбил полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей.
В отношении воронежца возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и об оскорблении представителя власти.